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Avrupa'da yaşayan Denizlililer memleketlerinde fidan dikti

Avrupa'da yaşayan Denizlililer memleketlerinde fidan dikti
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Avrupa Denizlililer Derneği üyeleri "Bir fidan bir hayat" kampanyası kapsamında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Avrupa Denizlililer Derneği üyeleri "Bir fidan bir hayat" kampanyası kapsamında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesindeki orman arazisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, Haytabey Orman İşletme Şefi Onur Tuncay ile bir grup gurbetçi katıldı.

İnceören, kampanyadaki emek ve çabalarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Yanan yeşil alanın siyah örtü ile kaplandığını görmekten büyük üzüntü duyduk. En kısa zamanda eski haline gelmesini arzu ediyoruz. Bundan sonra ağaç dikim etkinliklerimiz artarak devam edecek." dedi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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