Avrupa'da yaklaşık 200 havaalanı 'kapanma riskiyle karşı karşıya'
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BBC

Avrupa'da yaklaşık 200 havaalanı 'kapanma riskiyle karşı karşıya'

29.10.2020 05:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 05:07
Avrupa'da yaklaşık 200 havaalanı 'kapanma riskiyle karşı karşıya'

Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa şubesi, yolcu trafiği yıl sonuna kadar toparlanmaya başlamazsa, kıtadaki 193 havaalanı işletmesinin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa şubesi, yolcu trafiği yıl sonuna kadar toparlanmaya başlamazsa, kıtadaki 193 havaalanı işletmesinin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşa göre bu havaalanları 277 bin kişiye istihdam sağlıyor ve Avrupa ekonomisine 12,4 milyar dolarlık katkıda bulunuyor.

ACI Avrupa, havaalanlarının kapanması tehdidinin, hükümetlerin gerekli desteği vermemesi halinde, hava ulaşımı sisteminin önemli bir parçasının çökmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Kuruluş, verilere göre Eylül ayında Avrupa havaalanlarındaki yolcu trafiği yıllık yüzde 73 azaldı. Eylül'deki 172,5 milyon ek yolcu kaybıyla da Ocak 2020'den bu yanaki yolcu kaybının da böylece 1 milyar 290 milyon dolara çıkacağı kaydedildi.

Bölgesel eşitsizlik

ACI Avrupa'ya göre iflas etme riskiyle karşı karşıya kalan olan havalanlaranının büyük çoğunluğu bölgesel havaalanları ve bu nedenle yerel istihdama ve ekonomilere olumsuz etkileri de net.

Kuruluş, "Hükümetlerden mali yardım, artan bölgesel eşitsizlik ve sosyal uyumun hasar görmesini önlemekte hayati önemde olacaktır" dedi.





ACI Avrupa, büyük Avrupa havaalanlarının da mali riskten muaf olmadığını, maliyetleri tamamen kıstıklarını ve bütçelerini dengelemek için mali piyasalara başvurduklarını belirtti.

Avrupa'nın en büyük 20 havaalanının piyasalara 16 milyar dolar borçlandığını belirten ACI Avrupa, bu miktarın normal bir yıldaki cirolarının yüzde 60'ına eşit olduğunu vurguladı.

ACI Avrupa'nın Direktörü Olivier Jancovec de, "Bu veriler çok olumsuz bir manzara ortaya koyuyor. Krizde geçen 8 ayda Avrupa'nın tüm havaalanları, açık kalabilmek için büyük zarar ediyor. Hükümetlerin, testleri değil karantinayı tercih etmesi Avrupa'nın havaalanlarını her geçen gün kapanmanın kıyısına itiyor" dedi.

BBC
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