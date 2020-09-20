Avrupa'da vaka sayısı yükselirken ölümler azaldı
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Avrupa'da vaka sayısı yükselirken ölümler azaldı

Avrupa'da koronavirüsün (Covid-19) son dönemde daha fazla insanda tespit edilmesine rağmen daha az ölümün yaşandığı belirtildi.

Avrupa'da vaka sayısı yükselirken ölümler azaldı
20.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:15

Avrupa'da koronavirüsün (Covid-19) son dönemde daha fazla insanda tespit edilmesine rağmen daha az ölümün yaşandığı belirtildi.

Daily Mail'in haberinde koronavirüs salgınında Avrupa'da yüksek vaka oranlarına rağmen ölümlerin Mart ayından daha az olduğu belirtildi. Mart ayında günlük en fazla 9 bin vaka bildiren İspanya'da günlük 929 kişi hayatını kaybederken, yakın zamanda günlük 15 bin vaka tespit edilen ülkede günlük 240 ölüm kaydedildi. Fransa ve İsveç'te de bahar aylarına kıyasla ölüm oranlarının gerilediği bildirildi.Uzmanlar bunun nedeninin virüsün daha çok genç ve sağlıklı insanlar arasında yayılmaya başlamasından kaynaklı olabileceğini ifade etti.


Kaynak: DHA

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