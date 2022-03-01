Avrupa'da Ukrayna'ya Ağır Saldırı Alarmı - Haberler

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Avrupa'da Ukrayna'ya Ağır Saldırı Alarmı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki görüşmeler sürerken Putin ile görüşen Macron'un ek olarak Putin'den, "sivillere ve bölge sakinlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması, tüm sivil altyapının korunması ve özellikle Kiev'in güneyindeki yollarda erişim noktalarının güvenli...

Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki görüşmeler sürerken Putin ile görüşen Macron'un ek olarak Putin'den, "sivillere ve bölge sakinlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması, tüm sivil altyapının korunması ve özellikle Kiev'in güneyindeki yollarda erişim noktalarının güvenli hale getirilmesini" istediği kaydedildi

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