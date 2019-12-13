Avrupa'da tur atlayan Başakşehir, İstanbul'a döndü

13.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:42

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez son 32 turuna yükselen Medipol Başakşehir, İstanbul'a döndü.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında dün akşam deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez son 32 turuna yükselmişti. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertli futbolcuları taşıyan özel uçak bu akşam saat 20.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.



"Oyuncularımız ellerinden gelenin en fazlasını yaptı"



Havalimanı'nda basın mensuplarına elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ülkemiz için önemli. Zaten Türkiye için oynadığımızı söylemiştik. İnşallah bundan sonra son 32'de de 16'ya 8'e doğru yükseliriz, ülkemizi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı sevindiririz. Bu çok önemli ve değerliydi. Oyuncularımız ellerinden gelenin en fazlasını yaptılar. İnşallah şimdi aynı şekilde ligde döneceğiz. Ligden sonra da yine diğer kupalara odaklanacağız. Seri başı olduk o önemliydi. Pazartesi günü kura çekilecek. Hepsi iyi takımlar kötü takım yok. Bakalım hayırlısı neyse o olsun" değerlendirmesinde bulundu.



"Sizlerle gurur duyuyoruz"



Havalimanı çıkışında futbolcuları gören bazı sporseverlerin "Sizlerle gurur duyuyoruz gençler, helal olsun sizlere" diyerek futbolculara seslendiği görüldü. Daha sonra terminalden çıkış yapan futbolcular, takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA