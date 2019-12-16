16.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:22

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Güllük Körfezi'nde yer alan balık üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Aslan ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tanju Özdemir'in de eşlik ettiği denetimler sırasında İl Müdürü Saylak, amatör balıkçılarla da sık sık bir araya gelerek avlanma kurallarına mutlaka uyulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yapılan denetim ve incelemelerin ardından su ürünleri sektörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Su ürünleri üretimi için önemli bir potansiyele sahip olan ve deniz kültür balıkları üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alan ilimizde; deniz ve karadaki sularda çipura, levrek, sarıağız, minekop ve alabalık yetiştiriciliğinin yanı sıra fangri, mercan, sinarit, sivriburun karagöz, sarıkuyruk, trança ve lagos balıklarının deneme üretimleri yapılıyor. İlimiz sınırları dahilinde 93 adet off-shore tesisi bulunuyor. Ağ kafeslerde yılda 90 bin ton deniz balıkları yetiştiriciliği yapıyoruz. Deniz kültür balıkçılığında ilimiz ülkemiz üretiminin yaklaşık % 60'ını karşılıyor. Muğla'da 2018 yılında, 95 bin ton çipura-levrek, 19 bin ton alabalık üretimi gerçekleşti" dedi.

Üretilen balığın yüzde 50'sinin ihraç edildiğine dikkat çeken Saylak, "Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri Türkiye'den gidiyor. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 65 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 353 milyon dolar gelir elde edildi. 2018 yılında İlimizde bulunan balık üreticilerine 4 milyon 200 bin 359,13 TL destekleme ödemesi yapıldı" dedi.

Ulusal Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde gıda güvenilirliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek için, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi için Muğla'da 300 adet numune alındığını ve bu numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen araştırma kuruluşlarına gönderildiğini belirten Saylak, "Değerlendirme sonuçları referans değerler aralığında çıkmış olup bugüne kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı" dedi.

Tarım ve Orman Muğla İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2019 yılının Haziran ayı sonu itibariyle filoya kayıtlı bin 173 adet balıkçı gemisi bulunduğunu da dile getiren Saylak, "2019 yılı sonu itibariyle ilimizde su ürünleri ruhsat tezkeresi sahibi 3 bin 146 kişi. Kıyı balıkçılığı desteklemeleri kapsamında İl Müdürlüğümüzde kayıtlı 644 adet gemiye 554.750,00 TL destekleme ödemesi yapıldı. Ayrıca ilimiz sınırlarında; amatör balıkçı belgesi geçerli olan balıkçı sayısı 3 bin 148 olup, 105 adet teknenin de Amatör Balıkçılık Turizm İzni bulunmak. İlimize Manisa, İzmir, Afyon, Uşak, Aydın, Denizli gibi yerleşim yerlerinden özellikle hafta sonları amatör balıkçılık turları düzenleniyor. Çevre illerden gelen amatör balıkçılar ile birlikte bölgemizde ayda yaklaşık 50 bin kişi avcılık yapmakta. 50 bin kişinin günde 5 kilogram amatör olarak avcılık yaptığı düşünülür ise bölgemizden aylık 250 bin kilogram balık avlanılıyor" dedi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Kaynak: İHA

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