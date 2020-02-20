Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'
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Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.

20.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:21
Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

'nın dünyaca ünlü yüksek hızlı treni TGV'den 'nın Sovyetler Birliği döneminden kalma tahta sıralı vagonlarına kadar 'da yolcu trenleri büyük bir çeşitlilik gösteriyor.


Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun 'çok kötü olduğu' tespiti dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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