Avrupa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı

Avrupa'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 10 milyon 108 bin 104'e ulaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 10 milyon 108 bin 104'e ulaştı.

Avrupa'da korona virüs vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. Avrupa, Latin Amerika ve Asya'nın ardından 10 milyon vaka sınırını aşan 3'üncü bölge oldu. Avrupa'nın ilk 5 milyon vakaya ulaşması yaklaşık 9 ay sürerken, 10 milyon vakaya ise yaklaşık 5 hafta gibi kısa bir sürede ulaştı.

Avrupa dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturmasına karşı 46,3 milyon küresel vakanın yüzde 22'sini oluşturuyor. Bölgedeki 269 binden fazla can kaybı ise 1,2 milyon olan küresel can kaybının yüzde 23'üne denk geliyor.

Avrupa'da artan vakaların ardından Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Avusturya Mart ve Nisan aylarındaki kısıtlamalar kadar katı olan ülke çapında tecritler ilan etti. Portekiz kısmi bir tecrit uygularken, İspanya ve İtalya kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam ediyor.

Avrupa'da geçtiğimiz 7 gün içinde dünya çapında tespit edilen 3,3 milyon yeni vakanın 1,6 milyonu bildirildi. Bölge'de son 7 gün içinde 16 binden fazla can kaybının yaşanması ile bir önceki 7 günlük döneme göre yüzde 44 artış yaşandı.

Avrupa'da her 10 bin kişiden 127'sinde Covid-19 tespit edilirken, 10 bin kişide 4 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. ABD'de ise bu oran 10 bin kişide 278 vaka ve 10 bin kişide 7 can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın doğusu bölgede bildirilen toplam vakanın 3'te 1'ini oluştururken, bölgenin güneyi ise virüse bağlı can kayıplarının yüzde 32'sini oluşturuyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 46 milyon 709 bin 156'ya, toplam can kaybı 1 milyon 203 bin 771'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı