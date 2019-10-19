Avrupa'da temsilcilerimizden 9 maçta 4 galibiyet

19.10.2019 13:39

Basketbolda, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden kulüpler, hafta içi çıktıkları 9 maçta 4 galibiyet aldı.

Basketbolda Avrupa kupaları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin de başlamasıyla birlikte 4 Türk takımı daha Avrupa macerasına başladı.

EUROLEAGUE'DE 2'DE 2Turkish Airlines Euroleague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, oynadıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız geçti. İlk olarak parkeye çıkan Fenerbahçe Beko sahasında, İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken Nando de Colo kaydettiği 39 sayıyla kendisine ait Euroleague sayı rekorunu geliştirdi.Anadolu Efes ise bir diğer İspanya ekibi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarıyı kötü bitiren Efes, 3'üncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmayı 83-78 kazanarak 2'nci galibiyetini elde etti.EUROCUP'TA GALİBİYETSİZ HAFTA7Days Eurocup'ta mücadele eden Tofaş, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda oynadıkları karşılaşmalardan istedikleri sonucu çıkaramadı.İtalya deplasmanında Reyer Venezia ile karşı karşıya gelen Tofaş, karşılaşmadan 76-65 mağlup ayrılarak 2'nci yenilgisini aldı. Tofaş'ta Devin Williams 28 sayı 10 ribaundla double double yaparken, mağlubiyete engel olamadı.Galatasaray Doğa Sigorta ise haftayı İspanya deplasmanında kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, grubun önemli ekiplerinden Unicaja Malaga karşısında başa baş bir mücadele sergilese de karşılaşmadan 88-83 yenik ayrılarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.Darüşşafaka Tekfen de Galatasaray Doğa Sigorta gibi 3'üncü karşılaşmasını İspanya deplasmanında oynadı. Baştan sona başa baş geçen mücadelede Darüşşafaka, Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in kendi sahasından attığı son saniye basketiyle 85-82 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 GALİBİYETLE BAŞLADIBasketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, hafta içi oynanan mücadeleler ile başladı. Tarihinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Türk Telekom, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Holon'u 82-79 yenerek ilk maçından galibiyetle ayrıldı.B Grubu'nda mücadele eden TEKSÜT Bandırma ise sezonu mağlubiyetle açtı. Bandırma ekibi, sahasında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e 73-69 kaybetti.C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, sahasında Yunan temsilcisi Peristeri Winmasters'ı ağırladı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Gaziantep, ilk periyodu 25-12 önde kapatmasına rağmen karşılaşmadan 70-64 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, D Grubu'na galibiyetle başladı. İlk maçında deplasmanda Yunan ekibi PAOK ile mücadele eden siyah-beyazlı ekip, son periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 69-60 önde ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Kaynak: DHA