Avrupa'da Tartışmasız Lider Borussia Dortmund

AVRUPA liglerinde şampiyonlar belli oldu. Ülkemizde ise şampiyonluk heyecanı son haftaya kaldı. Futbol dolu sezonda takımlarına destek veren taraftarın stadyumları doldurma oranına bakıldığında sezonun lideri 80 bin 830 taraftar ortalamasıyla Borussia Dortmund oldu.

Avrupa statlarındaki maçların seyirci ortalamalarına bakıldığında ilk 30 takım arasında hiç bir Türk kulübü yer almazken, ilk 10'da 3'er Alman, İspanyol ve İngiliz kulübü yer aldı. İtalya'dan ise sadece İnter ilk 10'da kendisine yer buldu.

BORUSSIA DORTMUND TARAFTARI FARKLI

80 bin 830 taraftar ortalamasıyla Alman ekibi Borussia Dortmund taraftar desteğini yanında hisseden takım olurken, İngiliz takımı Manchester United, 75 bin 27 kişiyle 2'nci sırada yer aldı. 75 bin taraftar ortalamasıyla bu sezon da Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayern Münih'in 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig'in en ateşli taraftar grubuna sahip takımlarından Tottenham'ın seyirci rakamı 72 bin 221 kişi. Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile mücadele edecek olan Real Madrid, 65 bin 239 taraftarla listede 5'inci sırada yer alırken İspanya'nın en çok taraftar desteğini alan takımı oldu. Bir diğer La Liga takımı Atletico Madrid, 62 bin 707 taraftar ortalaması ile 6'ncı, La Liga şampiyonu Barcelona ise 61 bin 745 seyirci ortalaması ile 7'nci oldu. Alman takımı Schalke 04, 61 bin 159 seyirci ile 8'inci olurken listenin ilk 10 sırasında yer alan tek İtalyan ekibi olan İnter'in seyirci ortalaması ise 59 bin 338. Arsene Wenger'in 22 yıl çalıştırdığı ve bir çok kupa kazandırdığı Arsenal, kötü bir sezon geçirmesine ve Şampiyonlar Ligi bileti alamamasına rağmen 59 bin 302 taraftar ortalaması ile maçlarını oynadı.

GALATASARAY TARAFTAR ORTALAMSINDA DA LİDER

Avrupa'nın en çok taraftar ortalamasıyla oynayan kulüpleri sırlamasında ilk 30 'da kendisine yer bulamayan Türk kulüplerine bakıldığında, Süper Lig'in lideri Galatasaray, 41 bin 50 taraftarla en yüksek taraftar ortalamasına sahip kulübüyken, 2'nci Fenerbahçe 33 bin 773, 3'üncü sıradaki son şampiyon Beşiktaş 26 bin 983, 4'üncü Trabzonspor 25 bin 576 seyirci ortalaması tutturdu. Süper Lig'in en yüksek seyirci ortalamasına bakıldığında ligde şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir 5 bin 472 taraftar ortalaması ile 14'üncü sırada kendisine yer buldu. - İstanbul