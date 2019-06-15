Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı

Avrupalı çiftler arasında sadakati konu alan bir araştırma kadınların yüzde 77'sine göre 'aldatan kişi kadın olduğunda', yüzde 23'üne göre ise 'erkek olduğunda' bunu 'şoke edici' olarak algıladığını ortaya koydu.

Gleeden sitesinin Ifop'a yaptırdığı ankete Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 5 bin 26 kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle