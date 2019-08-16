Avrupa'da silahlı saldırıyla ölümler son 14 yılda yarı yarıya azaldı, en düşük oran İngiltere'de

16.08.2019 16:03

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında silahlı saldırı sonucu ölen kişilerin sayısı son 14 sene içerisinde 2 katından daha fazla oranda düşüş gösterdi. Bu ölümlerde Kuzey Avrupa'daki Baltık ülkeleri ilk sırayı alırken, son sırada İngiltere'nin olması dikkat çekti.

Avrupa Birliği Resmi İstatistik Kurumu Eurostat, 2002 ile 2016 yılları arasında kıta içerisinde meydana gelen ölümlerle ilgili verileri açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle