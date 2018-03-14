Avrupa'da Sanayi Üretimi Ocakta Yavaşladı

Sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,7 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ocakta Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 1 düşerken, 2017'nin ocak ayına göre yüzde 2,7 artış kaydetti.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalırken, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 3 yükseldi.