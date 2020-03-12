Avrupa'da sanayi üretimi "koronavirüs öncesi" arttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrupa'da sanayi üretimi "koronavirüs öncesi" arttı - Haber
Avrupa Birliği, Aralık, Avrupa, Güncel

Avrupa'da sanayi üretimi "koronavirüs öncesi" arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla beklentilerin üstünde kalarak yüzde 2,3 artış gösterdi.

12.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:32
Avrupa'da sanayi üretimi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla beklentilerin üstünde kalarak yüzde 2,3 artış gösterdi. Sanayi üretimi, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ocak ayında Aralık 2019'a göre yüzde 2,3 artarken, 2019'nin ocak ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.

Sanayi üretiminin piyasalardaki aylık yüzde 1,4'lük artış beklentisinden daha iyi gelmesi dikkati çekti.

Aralık 2019'da sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8, AB'de ise yüzde 1,6 düşüş göstermişti.

Avro bölgesinde, ocakta sanayi içerisinde enerji üretimi yüzde 0,1 azalırken, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 0,7, dayanıksız tüketim malları üretimi de yüzde 0,8 arttı.

Ara ve sermaye malları üretimi sırasıyla yüzde 3,2 ve 2,6 artış gösterdi.

Ocakta sanayi üretiminde artış, koronavirüsün geçen ay ekonomileri vurmadan önce,ekonomik toparlanmanın devam ettiği şeklinde değerlendirildi.

AB'nin en büyük ekonomileri arasında yer alan ve Çin dışında koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya'da sanayi üretimi, virüsün şubatta yayılmaya başlamadan önce ocakta yüzde 3,7'lik artış göstermesi dikkati çekti.

-En fazla azalış Danimarka'da

27 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarken 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 5,7 ile İrlanda'da, en fazla düşüş yüzde 2,1 ile Danimarka'da kaydedildi.

2019 yılının ocak ayına göre AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 8,1 ile Malta olurken en fazla azalış yüzde 9,2 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Avrupa'da sanayi üretimi "koronavirüs öncesi" arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:49:54. #1.15#