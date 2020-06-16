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Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte arttı
16.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:02

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetlerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 11,4 ile Litvanya'da, yüzde 10,2 ile Bulgaristan'da ve yüzde 9,8 ile Slovakya'da ölçüldü. En düşük artış ise yüzde 0,3 ile Hırvatistan'da ve yüzde 0,4 ile Lüksemburg'da belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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