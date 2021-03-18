Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti 2020'nin son çeyreğinde yükseldi
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Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti 2020'nin son çeyreğinde yükseldi

18.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:43
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti 2020'nin son çeyreğinde yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Avro Bölgesi'nde geçen yılın son çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede de saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 yükseldi.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 11,6 ile Avusturya'da, yüzde 10 ile Bulgaristan'da ve yüzde 9,8 ile Çekya'da belirlendi.

Söz konusu artış Almanya'da yüzde 3,5, Fransa'da yüzde 2,8, İspanya'da yüzde 3,4 ve İtalya'da yüzde 1,4 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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