Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı
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Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

28.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:51
Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı

borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.


Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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