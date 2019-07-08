Avrupa'da öğrendiklerini Çubuk'ta öğretecekler

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen "Geleceğin E Otomobilleri" adlı proje kapsamında Almanya ve İsviçre'de öğrenim gören öğrenciler, edindikleri bilgileri Çubuklu gençlerle paylaşacak.

Çubuk Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin birlikte yürüttüğü "Geleceğin E Otomobilleri" projesi kapsamında, AB Erasmus+ programı çerçevesinde İsveç ve Almanya'da staj yapan 14 öğrenci, öğrendiklerini okul tarafından açılacak kursta isteyen öğrencilere aktaracak.

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Okul Müdürü İdris Göbütoğlu, geleceğin otomobillerinin elektrikli otomobiller olduğuna dikkati çekti. Okul olarak yetiştirdikleri öğrencileri elektrikli otomobillerin bakım ve onarımlarına yönelik de yetiştirmek istediklerini anlatan Göbütoğlu, şunları söyledi:

"Ulusal Ajansın desteği ile yürüttüğümüz 'Geleceğin E Otomobilleri' adlı projemiz kapsamında on dört öğrencimiz ile dört öğretmenimizi İsveç ve Almanya'da staj yaptırdık. Elektrikli otomobiller üzerine Stockholm ve Duesseldorf kentlerinde gerçekleştirilen stajda öğrenci ve öğretmenlerimiz batarya, elektrikli araç bakım ve onarım işlemleri konularında bilgilerini artırıp yeteneklerini geliştirdiler. Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi yakın bir zamanda doğa dostu elektrikli otomobillerin kullanımı ülkemizde de artacaktır. Şimdiden öğrencilerimizi bu konuda hazırlamamız gerekiyor. Bu nedenle de bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca proje sayesinde hiç şehir dışına çıkmamış öğrencilerin ilk defa uçağa binmesi, ilk defa yabancı dil kullanmaları ve ilk defa başka bir ülkeye gitmeleri de sağlanmıştır."

Proje kapsamında edinilen bilgilerin diğer öğrenciler ile ve isteyen tüm vatandaşlarla paylaşmak gerektiğine inandıklarını aktaran Göbütoğlu, "14 öğrencimizin ve öğretmenimizin öğrendiklerini ve deneyimlerini bir kurs sayesinde isteyen herkese öğretsinler istedik. Bu nedenle okulumuzda ağustos ayında 'Batarya, elektrikli araç bakım ve onarım işlemleri geliştirme ve uyum eğitimi' kursu düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA