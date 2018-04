Avrupa'da Milli Gelirinden Eğitime En Fazla Pay Ayıranlardanız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinden eğitime yüzde 6,2 pay ayırdığını belirterek, "Çok net olarak söylüyoruz, eğitime öncelik verdik, göstergesi de milli gelirden ayırdığımız paydır. Avrupa'da milli gelirinden eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz." dedi.

Aydınlıkevler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Toplu Eğitim Kurumları Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Yılmaz, açılışı gerçekleştirilen Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile 11 okulun Karabük ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bu ana kadar millete çok büyük hizmetler verdiklerini vurgulayan Yılmaz, daha güçlü, daha güzel bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etmek için, takım ruhu içerisinde liyakatli ve ehliyetli bir kadroyla millete hizmet ettiklerini söyledi.

Dünden daha güçlü, hedefi "Kızıl Elması" olan çağdaş uygarlık seviyesine her zamankinden daha fazla yaklaşan bir Türkiye olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çalışmaların sonucunda ülkemiz büyüdü, ekonomimiz güçlendi, ihracatımız arttı, yatırımlar aralıksız devam etti, rekor seviyede istihdam sağlandı, sosyo ekonomik göstergelerde büyük oranda iyileşme yakalandı, halkımızın refahını ilgilendiren eğitim, ulaşım, sağlık, güvenlik ve altyapı gibi pek çok alanda ilerlemeler sağlandı." diye konuştu.

Ülke olarak gerçekten iyi bir noktada bulunulduğuna dikkati çeken Yılmaz, hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarının amacının insanı daha mutlu, ülkeyi daha güçlü yapmak olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin bu kabiliyeti kazanması istenmezdi"

Yılmaz, AK Parti hükümetlerinden önce nükleer santraller konusunda ihaleye çıkıldığında teklif dahi verilmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu kabiliyeti kazanması istenmezdi. Belki bu neticelenen ihale ilk ihale değil, bundan önce 4-5 sefer daha ihaleye çıkıldı, teklif dahi verilmedi. Allah'a hamdolsun şimdi Türkiye birisini yaptı, ikincisinin sözleşmesini yaptı, üçüncüsü için çalışma yapıyor. Bir tanesi ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak. Yeter mi? Yetmez. Fransa, bugün toplam enerjisinin yüzde 60'dan fazlasını nükleer enerjiden karşılıyor.

Fazla düşünmeye gerek yok. Dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Almanya'nın, İngiltere'nin, İsveç'in, Fransa'nın var mı? Var. Peki Japonya'nın, Amerika'nın var mı? Var. Dünyanın bütün gelişmiş, çağdaş ülkelerinin var da Türkiye, sahip olmazsa bir eksiklik olmaz mı? Hiç şüpheniz olmasın ki ne yaptıysak millet için doğrusunu yaptık."

"Eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz"

Türkiye'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu bildiklerini vurgulayan Yılmaz, bu önceliğin gereği olarak hükümet bütçesinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirtti.

Bugün milli gelirden eğitime ayrılan payda OECD ortalamasının yüzde 5,2 olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bugün Türkiye, milli gelirinden eğitime yüzde 6,2 pay ayırıyor. Çok net olarak söylüyoruz, eğitime öncelik verdik, göstergesi de milli gelirden ayırdığımız paydır. Avrupa'da milli gelirinden eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz." dedi.

"Kızlarımızın okullaşmasına büyük bir önem veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetlerinden bahseden Yılmaz, kaliteli eğitim için birçok proje yürüttüklerini bildirdi.

"Kızlarımızın okullaşmasına büyük bir önem veriyoruz." diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Liselerdeki kızlarımızın okullaşmasıyla erkeklerimizin okullaşması aynı, net yüzde 82. Yükseköğretimde ise kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerden daha fazla. Biz geldiğimizde üniversitelerde kızlarımızın okullaşma oranı her 100 kızımızdan 12'si üniversiteye giderken şimdi her 100 kızımızdan 44'ü gidiyor, her 100 erkekten 40'ı gidiyor. Allah'a hamdolsun. Eğer hanımları eğitirseniz, nesli, geleceğinizi eğitirsiniz. Bir önceliğiniz varsa kızların eğitimine öncelik verin. Çünkü kız, annedir, eştir, toplumu değiştiren en önemli unsurdur."

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, okul yaptıran hayırsever iş adamlarına plaket verdi.

Açılış törenine, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Ceber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz, törenin ardından beraberindekilerle Şehit Alican Öztürk Ortaokulu'nu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Burada öğrencilerin taleplerini dinleyen Bakan Yılmaz okula akıllı tahta sözü verdi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına giderek incelemelerde bulunan Yılmaz, burada açılan resim sergisini gezerek müzik dinletisi sunan öğrencilerle sohbet etti.