Avrupa’da maske seferberliği: Fransa stoklara el koydu, Almanya ihracatı yasakladı

04.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:13

Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.