Avrupa’da maske seferberliği: Fransa stoklara el koydu, Almanya ihracatı yasakladı
Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.
04.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:13
Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.
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Kaynak: Dunya.com