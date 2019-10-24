Avrupa'da LPG'li otomobil oranı en yüksek Türkiye'de

24.10.2019 16:58

Türkiye'de en fazla LPG'li (sıvılaştırılmış petrol gazı) otomobiller tercih ediliyor. Ülkedeki 100 otomobilden 38'si LPG ile çalışıyor. Avrupa'daki LPG'li otomobil oranı da açık ara en yüksek Türkiye'de. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 verilerine göre Türkiye'de 4 milyon 617 bin LPG'li otomobil bulunuyor.



Türkiye'de LPG'nin benzin ve dizele göre daha ucuz olmasından dolayı LPG'li araç sayısı son yıllarda bir hayli yükseldi. 2017 verilerine göre ülkedeki LPG'li araç oranı yüzde 38,4. dizel araç oranı yüzde 35,4 ve benzinli araç oranı yüzde 25,9. Euronews.com'da Görüntüle