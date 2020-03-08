Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Güncel

Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

08.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:36
Avrupa'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.


AA muhabirleri, Avrupa'da son haftalarda hızla yayılan Kovid-19 vakalarını derledi.


Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle son iki haftada 366 ölümün kaydedildiği İtalya'nın ardından en yüksek ölü sayısına sahip Fransa'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.


Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Kamu Sağlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişi artarak 19'a yükseldi, vaka sayısı ise 1126'ya çıktı.


Halihazırda 30 koronavirüs vakasının bulunduğu Portekiz'de ise Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, virüse karşı önlem olarak iki hafta boyunca tüm programını iptal etti.

71 yaşındaki Sousa'nın resmi programlarının iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Viral salgın karşısında tüm Portekizlilerin büyük bir sivil sorumluluk göstermesi gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı güçlü bir örnek olmak arzusuyla özel konutunda çalışmalarına ara verecektir." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 73'e yükseldiğini ifade etti.


Avrupa'nın diğer ülkeleri Danimarka'da vaka sayısı 35, Romanya'da ise 15 olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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