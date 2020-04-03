Avrupa'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Saraybosna, Malezya, Avrupa, Güncel

Avrupa'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerini de etkilemeye devam ederken birçok ülke, salgınla mücadele için ek tedbirler almayı sürdürüyor.

03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
Avrupa'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerini de etkilemeye devam ederken birçok ülke, salgınla mücadele için ek tedbirler almayı sürdürüyor.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığında yapılan acil durum toplantısının ardından yeni tedbirler açıklandı.

Mevcut tedbirler kapsamında 17.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmanın yasak olduğu Sırbistan'da, hafta sonu için ek kararlar alındı. Buna göre, cumartesi 13.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşerek, salgınla mücadele için destek istedi.

Rusya'nın gönderdiği tıbbi malzeme ve doktor desteğinin, bugün Sırbistan'a ulaşması bekleniyor.

Bugüne kadar 1171 kişide Kovid-19 tespit edilen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'da gelecek iki haftanın çok kritik olacağını vurgulayan Vucic, uzmanların gerekli olmasını söylemesi durumunda 24 saat sokağa çıkma yasağı kararı alabileceklerini ifade etti.

Avusturya'da restoranlara "paket servis" izni

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 238'e, Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 168'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 100 bine yakın da test yapıldı.

Salgın nedeniyle restoranların yaklaşık 3 haftadır kapalı olduğu ülkede, ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler doğrultusunda restoranların artık paket servis hizmeti verebileceği duyuruldu.

Polonya'da mahkumlar da salgınla mücadeleye destek olacak

Vaka sayısının 3 bin 149'a, can kaybının ise 59'a çıktığı Polonya'da, salgınla mücadele kapsamında maske başta olmak üzere çeşitli koruma malzemelerin üretimine mahkumlar da katkı sağlayacak.

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, cezaevlerindeki çok sayıda mahkumun maske üretimi için görevlendirildiğini belirtirken, Polonya Cezaevleri Hizmet Birimi Sözcüsü Elzbieta Krakowska, mahkumların günlük 20 bin maske üretebildiklerini kaydetti.

Krakowska, bazı mahkumların koruyucu giysi ve tulum üretimi için görevlendirildiğini, bir cezaevinde de dezenfektan üretimine başlandığını söyledi.

Malezya'dan Bosna Hersek'e "maske" desteği

Vaka sayısının 552'ye, can kaybının ise 17'ye çıktığı Bosna Hersek'te, hükümetin uluslararası topluma yaptığı yardım çağrısına Malezya'dan cevap geldi.

Malezya'nın Saraybosna Büyükelçiliği, Malezya hükümetinin Bosna Hersek'e 2 milyon maske göndereceğini açıkladı.

Öte yandan Almanya'da üniversite eğitimi alan Bosna Hersek vatandaşı 63 öğrenci, dün gece otobüslerle ülkeye getirildi. Öğrencilerin 28 gün boyunca karantinada tutulacağı bildirildi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve ölüm sayıları ise şöyle:

"İsviçre 19 bin 145/573, Romanya 3 bin 183/116, Danimarka 3 bin 672/139, Norveç 5 bin 255/54, Hırvatistan 111/7, Slovenya 934/20, Macaristan 623/26, Bulgaristan 477/12, Kuzey Makedonya 384/11, Arnavutluk 304/16, Karadağ 160/2, Kosova 126/1, Finlandiya bin 615/19, Estonya 961/12."

Kaynak: AA

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