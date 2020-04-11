Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ediyor.

11.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:48
Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ediyor.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İtalya'da 18 bin 849, İspanya'da 16 bin 353'e, Belçika'da ise 3 bin 346'ya yükselirken, Hollanda'da 2 bin 643, İsviçre'de 1003, İsveç'te 887, Portekiz'de 470, Avusturya'da 337, Danimarka'da 260, Polonya'da 195, Çekya'da da 123 oldu.

Macaristan'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 85'e, en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'nın komşularından Slovenya'da 50'ye yükseldi.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'teki can kaybı 37'ye, Romanya'da 282'ye, Sırbistan'da 71'e, Bulgaristan'da 26'ya, Kuzey Makedonya'da ise 34'e çıkarken, Hırvatistan'da son 24 saatte ölen olmadığı açıklandı.

ABD'den Sırbistan'a test kiti yardımı

ABD, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla Sırbistan'a 6 bin test kiti gönderdi.

Sırbistan'ın Smederevo şehrindeki bir yaşlı bakımevinde daha önce Kovid-19 tanısı konulan 10 hastadan 2'si hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kovid-19 tespit edilen ordu mensuplarının durumunun iyi olduğunu, kendilerinde sadece hafif belirtiler gözlemlendiğini aktardı.

Öte yandan, dün akşam başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma yasağına ülke genelinde büyük ölçüde uyulduğu bildirildi.

Hırvatistan'da da Ploca ve Dubrovnik'teki iki yaşlı bakımevinde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

İrlanda Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tedbirlerinin 5 Mayıs'a kadar uzatılması kararlaştırılırken, yerel medyada çıkan haberlerde, ülkedeki can kayıplarının yarısından fazlasının yaşlı bakımevlerinde yaşandığı aktarıldı.

Avusturya'da maske takmayanlara 25 avro ceza

Avusturya'da market alışverişlerinde takılması zorunlu olan maske, pazartesiden itibaren toplu taşımada da zorunlu hale getirildi. Maske takmayanlara 25 avro para cezası verileceği açıklandı.

Öte yandan, salgın nedeniyle mali sorunlar yaşayan ve ülke için stratejik konumda olan şirketlerin Avrupa Birliği (AB) dışından üçüncü bir ülke tarafından satın alınması ya da söz konusu firmalara ait hisselerin satışı durdurulacak.

Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin virüs nedeniyle "Yatırımları Kontrol Yasası" hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Schramböck, özellikle enerji, teknoloji, gıda, taşımacılık ve sağlık alanlarında ülke için stratejik konumda olan firmaların korunması için harekete geçildiğini ifade etti.

Salgından önce AB dışından herhangi bir şirketin ülkedeki yerli işletmelerin yüzde 25'ini satın alabildiğini ve bunun için özel bir işleme gerek olmadığını anımsatan Schramböck, yeni yasayla yüzde 10'nun üzerindeki hisse satışlarında maliyeye bildirimin zorunlu hale geleceğini söyledi.

Schramböck, salgınla mücadele sürecinde ülkenin bazı alanlarda dışarıya çok bağımlı olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak "Bu dönemde özellikle ilaç sektöründe dışarıya çok bağımlı olduğumuz ortaya çıktı. Bu nedenle ülkenin ihtiyaçlarının güvence altına alınması ve küresel rekabet gücünün sağlanması için bu yönde bir adım atılması gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.

Çekya önlemleri esnetmeye hazırlanıyor

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülke basınına yaptığı açıklamada, haziran ayında maske kullanımının bırakılabileceğini söyledi. Vojtech, bazı iş yerlerinin gelecek günlerde açılacağını, işletmelerin tam kapasiteyle çalışmasının ise bir aya mümkün olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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