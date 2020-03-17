Avrupa'da koronavirüse karşı önlemler sertleşiyor
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BBC

Avrupa'da koronavirüse karşı önlemler sertleşiyor

Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor.

17.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:05
Avrupa'da koronavirüse karşı önlemler sertleşiyor

Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor. Fransa ve İsviçre'de ordu devreye giriyor, İngiltere de daha sert önlemler almaya başlıyor.

Fransa'da ülke genelinde kontrol noktaları kurulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısı yaptı ve sert seyahat yasakları getirildiğini duyurdu. Hasta insanların hastanelere götürülmesi için ordunun devreye girebileceğini söyledi.

Salı günü yerel saatle 12'den itibaren evden acil market alışverişi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve işe gitmek dışında hiçbir sebeple çıkılmaması gerektiğini söyleyen Macron, bu önlemlerin en az iki hafta süreyle devam edeceğini açıkladı. Buna göre yasaklara uymayanlar cezalandırılacak.

Macron, "Sizden istediğim şeyin eşi görülmemiş olduğunun farkındayım, ama durum bunu gerektiriyor. Savaştayız. Başka bir orduya ya da ulusa karşı savaşta değiliz. Ama düşman tam burada, görünmez, yakalanması zor ancak ilerleme kaydediyor" dedi.

Virüsten etkilenenlerin sayısının ülkede her üç günde bir ikiye katlandığını belirten Macron, virüsün etkisini en fazla gönderdiği Almanya sınırındaki bir askeri hastanenin kullanılacağını söyledi.

Fransa'da çoktan bar ve restoranlar, okullar ve kayak merkezleri kapatılmış durumda.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de 100 bin polisin karantinayı uygulayabilmek için görevlendirileceğini, ülke genelinde kontrol noktaları oluşturulacağını, hem araçlı yolcuların hem yayaların bu kontrol noktalarında seyahatlerinin amacını bakanlıktan alınan bir belgeyle kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Daha önce yapılan uyarılara uyulmadığı için bu kadar sert önlemler alındığı belirtiliyor.

Fransa'da 16 Mart itibarıyla 6633 kişi koronavirüse yakalandı, 148 kişi de hayatını kaybetti.

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimin ikinci turu da ertelendi. Macron, "Şu an odaklanmamız gereken tek şey salgın hastalıkla mücadele olmalı. Hükümet gerektiğinde bu konuda önlem almak için kararname çıkarabilir" dedi.

Büyük ya da küçük ölçekli iş yerlerinin etkilenmemesi için toplamda 300 milyar euro değerinde kredi verileceğinin duyurulduğu açıklamada Macron, hiçbir Fransız şirketi iflas riskiyle karşı karşıya kalmayacak" dedi.





İngiltere politika değişikliğine gidiyor

İngiltere'de koronavirüse karşı yeterli önlemi almamakla eleştirilen ve virüsün yayılmasıyla "toplumsal bağışıklık" kazanılması politikasını izleyen Başbakan Boris Johnson, Pazartesi günü bir açıklama yaparak risk grubundakilerin 12 hafta boyunca evden çıkmaması çağrısı yaptı.

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip ülkede danışmanı olan bilim insanları ve doktorlarla birlikte basına konuşan Johnson, sosyal hayatın kısıtlanması, kafe, restoran ve bar gibi kalabalık ortamlara girilmemesi, mümkün olanların evden çalışması, 70 yaş üstündekiler, hamileler ve hastalığı bulunanların 12 hafta evde kalması çağrısı yaptı:

"Bugün yaptığımız duyuruda, hayatım boyunca benzerini hatırlamadığım şekilde halkımızın yaşam tarzında büyük bir değişiklik öngörüyoruz."

Ancak bu mekanların kapanmasıyla ilgili bir adım henüz atılmadı. Johnson, çağrısının ardından "halkın ve mekanların duyarlı davranacağını umduğunu" söyledi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da Salı günü, finansal bir krize grime riskiyle karşı karşıya olan şirketlere destek planı açıklaması bekleniyor.

'Sosyal mesafe' kuralına aylar boyunca uyulması gerektiğini belirten sağlık görevlileri de, mecbur olmayan ameliyatların ertelenmesini ve hastanelerin tamamen koronavirüse odaklanması gerektiği görüşünde.





İngiltere'de koronavirüs şüphesi duyulan her hastaya test yapılmıyor. Johnson, belirtileri gösterenlerin ve aynı evde yaşadığı kişilerin 14 gün boyunca evde kendi kendilerini karantinaya almalarını söyledi.

İngiltere'deki koronavirüs vakalarının sayısı Pazartesi günü 152 artarak 1543'e yükseldi. Pazar günü ölenlerin toplam sayısı 55'ken Pazartesi günü bu sayıya 20 kişi daha eklendi.

Johnson, "Şu an vakaların hızla arttığı döneme giriyoruz ve sert önlem almazsak vaka sayısı 5 ya da 6 günde bir ikiye katlanabilir" dedi.

Hükümetin en üst düzey bilim kurulu danışmanı Patrick Vallance, okulların da bir noktada kapatılmasının gerekeceğini ancak bunun "doğru zamanda, salgının doğru bir aşamasında ve doğru bir şekilde" yapılması gerektiğini söyledi.

İspanya'da özel sağlık sistemi devletin kontrolüne giriyor





Son dönemde koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşayan İspanya'da Sağlık Bakanı Salvador Illa özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.

İspanyol El Pais gazetesi, İspanyol hükümetinin Pazar günü koronavirüsle mücadelede "şimdiye kadar görülmemiş" önlemler alma kararı verdiğini yazdı.

Bakan Salvador Illa Pazar gecesi düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin pandemiyle mücadelede özel sağlık hizmetinden gerekli hallerde her açıdan faydalanacağını kaydetti.

Hükümet Pazar günü ayrıca maske, eldiven, tıbbi ya da farmasötik ürünlere ya da bu ürünleri üretme kapasitesine sahip şirketlerin 48 saat içinde yetkililere haber vermelerini istedi, aksi takdirde cezalarla karşılacağı bildirildi.

İspanya'da 9 bin 942 vakanın 2 bine yakını pazartesi günü tespit edildi. 342 de ölüm var.

AB mecburi olmayan tüm seyahatleri 30 günlüğüne askıya alıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin mecburi olmayan tüm seyahatleri 30 günlüğüne askıya alma önerisi getirdiğini duyurdu.

Von der Leyen Twitter mesajında, AB Komisyonu'nun sınırlarda bazı önlemleri gündeme getirdiğini, AB'ye mecburi olmayan seyahatlerin 30 günlüğüne geçici olarak sınırlandırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

İsviçre'de 8 bin ordu mensubu virüsle mücadeleye destek olacak

İsviçre hükümeti bugüne kadarki uygulamalarının koronavirüsün yayılımını engellemekte başarısız olduğunu açıklayarak olağanüstü hal ilan etti.

İsviçre komşularıyla sınır kontrolüne de başlayacağını duyurdu.

Ülkeye yalnızca İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler alınacak.

Olağanüstü hal önlemleri kapsamında restoranlar kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek, 8 bin ordu mensubu koronavirüsle mücadele çalışmalarına yardım edecek.

Hastaneler ve kliniklerde yalnızca acil vakalar kabul edilecek.





Hollanda Başbakanı Rutte: Ülkede 1 yıl hayat durabilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs salgınına karşı eşi görülmemiş önlemler alınacağını belirterek, bu kapsamda ülkede 1 yıl boyunca hayatın tamamen durabileceğini söyledi.

Rutte, Pazartesi akşamı televizyon aracılığıyla halka seslendi. Rutte, 1970'lerdeki petrol krizinden bu yana ulusa seslenen ilk başbakan oldu.

Hollanda Başbakanı, yakın gelecekte 17 milyonluk ülke nüfusunun büyük bölümünün enfekte olacağını söyledi.

Hollanda'da grup bağışıklığının oluşturulmasının aylar alabileceğini vurgulayan Rutte, "O zamana kadar, en savunmasız insanları korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Rutte, virüsün maksimum düzeyde kontrol edilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, bir başka senaryoya göre de, virüsü alt etmenin 1 yıl sürebileceğini söyledi. Rutte'ye göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkede 1 yıl boyunca hayatın durabileceğini dile getirdi.

"Tek mantıklı yol bilimsel bilgi ve gerçekleri kullanmak"' diyen Rutte, şunlar söyledi:

"Şirketlerin iflas etmemesi ve insanların işlerini kaybetmemelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her iki durumda da zor bir zaman olacak, ama sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız."





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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