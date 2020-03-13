Avrupa'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki hızlı artış sürerken, Avusturya'da virüsün yayılmasına karşı yeni önlemler hayata geçirildi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki hızlı artış sürerken, Avusturya'da virüsün yayılmasına karşı yeni önlemler hayata geçirildi.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 190 artışla 804'e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 5'ten 10'a çıktı.

Hasta olanların 179'unun sağlık sektörü çalışanı olduğu, hayatını kaybedenlerin de yaşlı hastalar olduğu kaydedildi.

Avusturya'da virüse karşı katı önlemler

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Kurz, pazartesinden itibaren bar, restoran ve kafeteryalar gibi gastronomi işletmelerinin yerel saatle 15.00'ten sonra kapatılacağını belirterek, temel ihtiyaçların giderildiği market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

Tatil beldelerinde karantina uygulaması

Virüsün ülke geneline oranla özellikle İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde daha hızlı yayılma gösterdiğini belirten Kurz, bu eyalete bağlı Sankt Anton am Arlberg ve Paznauntal tatil beldelerinin karantinayna alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Anschober ise ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 432'ye yükseldiğini belirterek, özellikle hastanelerde yoğunluğun azaltılması için hasta ziyaretlerinin askıya alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Nehammer ise pazartesiden itibaren İsviçre ve Lichtenstein sınırlarında kontrollerin başlayacağını, Fransa, İspanya ve İsviçre'den Avusturya'ya uçuşların da iptal edildiğini söyledi.

Çekya, ihmal sonucu virüsü yayan kişilere ceza verecek

Çek Radyoda yer alan bir habere göre, Çekya Adalet Bakanı Marie Benesova, Kovid-19'un yayılmasında ihmali olanlara karşı cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Benesova, virüsün, "bulaştırılması durumunda cezai işlem yapılan hastalıklar" kategorisine alınabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA