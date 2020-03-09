Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.
09.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:35
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.
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Kaynak: Dunya.com