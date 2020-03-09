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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Ekonomi

Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

09.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:35
Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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