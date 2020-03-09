Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor. Kaynak: Dunya.com