Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi
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Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

Koronavirüs vaka sayısı İtalya'da 650'ye, Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

28.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:49
Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

Avrupa'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi


Vaka sayısı Fransa'da 38'e, 'ta 16'ya, 'da 23'e, 'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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