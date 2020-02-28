Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi
Koronavirüs vaka sayısı İtalya'da 650'ye, Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
28.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:49
Avrupa'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Vaka sayısı Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com