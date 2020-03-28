Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılıyor Tüm dünyada her geçen gün etkisini daha da hissettiren koronavirüs salgınına karşı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere yenileri eklendi.

Tüm dünyada her geçen gün etkisini daha da hissettiren koronavirüs salgınına karşı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere yenileri eklendi. Kaynak: Dunya.com