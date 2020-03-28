Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılıyor
Tüm dünyada her geçen gün etkisini daha da hissettiren koronavirüs salgınına karşı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere yenileri eklendi.
28.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:44
Tüm dünyada her geçen gün etkisini daha da hissettiren koronavirüs salgınına karşı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere yenileri eklendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com