Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm: Covid-19 Fransa'da can aldı
Haberler » Dünya » Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm: Covid-19 Fransa'da can aldı - Haberler

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm: Covid-19 Fransa'da can aldı

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs tespit edilmesiyle başkent Paris'teki Bichat Hastanesinde, 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

15.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:17
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm: Covid-19 Fransa'da can aldı

'nın başkenti 'te, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle 'da virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti. Asya dışındaki ilk can kaybıysa, Mısır'da rapor edilmişti.


Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs tespit edilmesiyle başkent Paris'teki Bichat Hastanesinde, 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler