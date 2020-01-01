Avrupa'da komşularının gürültüsünden en şikayetçi halk hangi ülkede?

01.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:07

Yılbaşı, doğum günleri, düğünler... Kutlama yapmak için her gerekçe mübah. Ancak acaba komşularınız bu duruma ne diyor?



Avrupa Birliği'nde 2018 yılında neredeyse her beş kişiden biri, komşularından veya sokaktan gelen gürültüler hakkında şikayette bulundu. Türkiye'de ise şikayette bulunanların oranı yüzde 15,2 ile AB ortalamasının altında kaldı. Euronews.com'da Görüntüle