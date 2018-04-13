Avrupa'da Kadınlar İslam Karşıtlığı Konusunda Açık Hedef"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Avrupa'da kadınlar İslam karşıtlığı konusunda açık hedefler, korunmasızlar ve hukuki süreçleri bilmediklerinden, işletemediklerinden dolayı da en büyük hak kaybına uğrayan kesimi oluşturuyor." dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ramazanoğlu, komisyon üyelerinden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Köln kentindeki "Küçük İstanbul" olarak tanınan Keup Caddesi'nde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ramazanoğlu, iki Almanya'nın birleştiği dönemde yabancı karşıtlığı olarak başlayan sürecin, 11 Eylül saldırıları ile dünyada İslam karşıtlığına doğru evrildiğini söyledi.

Temaslarda bulundukları kişi ve kuruluşların görüşlerini de aktaran Ramazanoğlu, "Burada görüştüğümüz kişiler, Paris saldırılarından sonra Avrupa'da yükselen yabancı karşıtlığının biraz daha daraltılarak İslam karşıtlığına dönüştüğünü ifade ettiler." dedi.

Almanya'da son bir yılda 900'den fazla İslam karşıtı saldırının kayıtlara geçtiğini ancak kayıtlara geçmeyenlerle bu sayının çok daha fazla olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"Müslüman bir kadın başörtüsüyle açık bir hedef olarak dolaşıyor. Müslüman bir erkek ise açık bir hedef değil, düşüncesini, inancını ayırt edemiyorsunuz ama başörtüsü taşıyan kadın direk kimliğini üzerinde taşımış oluyor, bu nedenle de açık saldırı hedefi oluyor. Bu saldırılar en hafifinden hakaret, fiziksel taciz ya da darp etmeye kadar gidiyor."

Ramazanoğlu, kadınlara yapılan saldırıların hiçbir şekilde kayıtlara geçmediğine dikkati çekerek, "Bu nedenleri ise şöyle görüyoruz; bir kadınlar hukuki yolları bilmiyorlar, iki korkuyorlar, üçüncüsü kendisine yapılan sözlü bir saldırı, beden diliyle yapılan bir saldırıda aileme bir şey gelir, çoluk çocuğuma bir şey gelir diye de korkuyor." ifadelerini kullandı.

Darp edilen kadınların polise gittiklerinde "Siz görüntünüzle karşı tarafı tahrik ettiniz" şeklinde hukuki zemini olmayan gerekçelerin de öne sürüldüğünü belirten Ramazanoğlu, "Avrupa'da kadınlar İslam karşıtlığı konusunda açık hedefler, korunmasızlar ve hukuki süreçleri bilmediklerinden, işletemediklerinden dolayı da en büyük hak kaybına uğrayan kesimi oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.