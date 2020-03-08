Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de - Haberler
Türkiye, Avrupa, Dünya

Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de

Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında ise Türkiye ise açık ara zirvede.. Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesinde 2018 yılında bu fark ortalama yüzde 12 puan iken Türkiye’de ise yüzde 41 puan çıktı.

08.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:01
Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü farklı alanlarda cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı önemli etkinliklerden birisi. Bunların başında da çalışma hayatına katılım geliyor. Ancak Avrupa ülkelerinin tamamında istihdam oranı erkeklerde kadınlardan daha yüksek. Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında ise Türkiye açık ara zirvede. Türkiye'deki fark kendisine en yakın ülkenin neredeyse iki katı. Avrupa Birliği'nin (AB) 28 ülkesinde 2018 yılında bu fark ortalama yüzde 12 iken Türkiye'de bu oran yüzde 41'e çıktı.


Kadın istihdamında zirvede İsveç ve İsviçre var


AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 yılı verilerine göre kadın istihdamında zirvede yüzde 80,2 ile İsveç var. Bu ülkeyi İsviçre (yüzde 77,9), Litvanya (yüzde 76,7), Norveç (yüzde 76,5) ve Almanya (yüzde 75,8) takip ediyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 67,4 oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı Haberler
Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haberler
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haberler
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu Haberler
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Akçıl Muhterem Nur Serkan Çayoğlu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas Arda Kardeşler Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla İran Türk Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:36:01. #1.15#