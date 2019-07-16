Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?

Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Polonya 683 bin 228 vizeyle en fazla ilk oturum izni veren ülke oldu.

Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi.

İlk oturum izni, AB üyesi ülkelerin Birlik dışındaki ülke vatandaşlarına 3 aydan daha uzun süreli vizelere verilen isim. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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