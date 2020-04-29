Avrupa'da İlk Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başlandı Türk bilim insanlarının yönettiği BioNtech isimli şirket Avrupa'daki koronavirüsüne karşı geliştirilen ilk aşıları insanlar üzerinde denemeye başladı.

Türk bilim insanlarının yönettiği BioNtech isimli şirket Avrupa'daki koronavirüsüne karşı geliştirilen ilk aşıları insanlar üzerinde denemeye başladı.

Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Deneniyor

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, ilk aşamada 18-55 yaş arasındaki 200 kişiye aşı yapılacak. Şirketin Amerika merkezli ilaç şirketi Pfizer ile birlikte çalıştığı açıklandı. 23 Nisan'da Almanya'da 12 kişiye deneme aşısı yapıldığı söylenmekte.

Uğur Şahin'in başında bulunduğu ve Onkolog Doktor Özlem Türeci ile yönettiği BioNTech, geliştirdiği "BNT162" adlı aşı maddesi, genetik bazlı aşılar grubuna ait ve corona virüsünün genetik bilgilerini içermekte. Aşı vücuttaki hücreler proteinleri alıyor ve virüs proteini, yani antijen üretiyor. Vücut da bu antijenlere karşı antikor üretiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 3.132.363 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 217.674 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 937.571 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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