Avrupa'da ilk defa anne olan en genç ve yaşlı kadınlar hangi ülkede?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kadınların çok büyük bir kısmı 20 ile 40 yaşları arasında ilk kez anne oluyor. AB'de bu yaşlarda ilk kez anne olanların oranı yüzde 92'iken, Türkiye'de bu rakam yüzde 95'e kadar çıkıyor.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2017 verilerine göre, AB genelinde ilk doğumunu 20 yaşın altında yapan annelerin oranı yüzde 3,7. Bu yaş kategorisinde en fazla doğum yapan ülkelerin başında yüzde 12,5 ile Bulgaristan geliyor. Onu takip eden yüzde 12,1 ile Romanya ve yüzde 8,5 ile Macaristan. Euronews.com'da Görüntüle