Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor
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Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor

Kontrol listesinin en önemli mesajı, “demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması” olarak görülüyor. Kontrol listesi ile üye ülkelerde yönetim biçimi ne olursa olsun kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı gösterilmesini sağlamak hedefleniyor.

06.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:40
Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor

Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde seçim kazanan partilerin, yetki suistimalini önlemek için hazırlanan "kontrol listesi"ni kabul etti.


Kontrol listesinin en önemli mesajı, "demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması" olarak görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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