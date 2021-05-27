Avrupa'da Hayat Normale Dönmeye Başlıyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle gelen krizin aylarca sürdüğü Avrupa'da aşılama programları ve ekonomide ilerleme hız kazanırken, kısıtlamalar kalkıyor ve hayat yeniden normale dönmeye başlıyor.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle gelen krizin aylarca sürdüğü Avrupa'da aşılama programları ve ekonomide ilerleme hız kazanırken, kısıtlamalar kalkıyor ve hayat yeniden normale dönmeye başlıyor. Ancak hala birçok konuda belirsizlikler de devam ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com