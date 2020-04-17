Avrupa'da hava kirliliği seviyeleri Covid-19 nedeniyle yüzde 45 oranında azaldı
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Avrupa'da hava kirliliği seviyeleri Covid-19 nedeniyle yüzde 45 oranında azaldı

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) önlemleri kapsamında tecrit uygulamalarına gidilen Avrupa şehirlerinde hava kirliliği seviyeleri, 2019 yılına kıyasla ortalama yüzde 45 oranında azaldı.

17.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:07
Avrupa'da hava kirliliği seviyeleri Covid-19 nedeniyle yüzde 45 oranında azaldı

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) önlemleri kapsamında tecrit uygulamalarına gidilen Avrupa şehirlerinde hava kirliliği seviyeleri, 2019 yılına kıyasla ortalama yüzde 45 oranında azaldı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından yayımlanan araştırmaya göre, mart ve nisan aylarında birçok Avrupa kentinde nitrojen dioksit seviyeleri yarı yarıya düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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