Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor?
Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor? İtalya, Almanya, Fransa ve Belçika'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tüm okullar da kapatıldı.
21.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:15
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgınının yayılmasına engel olmak için birçok ülke karantina ve sokağa çıkma yasağı tedbirlerine başvuruyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüs salgınının yeni merkezinin Avrupa olduğunu açıklamasının ardından başta İtalya, Fransa ve İspanya kısmi karantina uygularken, Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke de Covid 19 ile ilgili geniş çaplı önlemler aldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com