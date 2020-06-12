Avrupa'da geri dönen sınırlar ötesinde yaşam Rudbol sakinleri on yıllardır şehrin ortasından geçen görünmez bir sınırla yaşıyordu ancak bu günlük yaşamda fark edilmeyen bir durumdu.

Rudbol sakinleri on yıllardır şehrin ortasından geçen görünmez bir sınırla yaşıyordu ancak bu günlük yaşamda fark edilmeyen bir durumdu. Avrupa için bir örnekti.

Korona zamanlarında her şey bir anda değişti: Çiftçiler sınırın diğer tarafında bulunan tarlalarına ulaşmakta zorluk yaşıyor. Aileler ve arkadaşlar görüşmekte zorluk çekiyor.