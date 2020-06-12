Avrupa'da geri dönen sınırlar ötesinde yaşam
Rudbol sakinleri on yıllardır şehrin ortasından geçen görünmez bir sınırla yaşıyordu ancak bu günlük yaşamda fark edilmeyen bir durumdu.
12.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:00
Rudbol sakinleri on yıllardır şehrin ortasından geçen görünmez bir sınırla yaşıyordu ancak bu günlük yaşamda fark edilmeyen bir durumdu. Avrupa için bir örnekti.
Korona zamanlarında her şey bir anda değişti: Çiftçiler sınırın diğer tarafında bulunan tarlalarına ulaşmakta zorluk yaşıyor. Aileler ve arkadaşlar görüşmekte zorluk çekiyor.
Kaynak: DailyMotion.com