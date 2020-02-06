Avrupa'da gerçek maliyeti sorgulanan ete 'çevre vergisi' mi geliyor?

06.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:10

Hollanda merkezli Hayvan Proteininin Gerçek Maliyeti Koalisyonu (TAPP) yayınlandığı raporda marketlerde ve kasaplarda satılan etlerin çevresel maliyeti değerlendirilmeye alınmadığı için gerçek maliyetinin etikete yansımadığı görüşünü ortaya koydu.



Et üretimi nedeniyle ortaya çıkan sera gazları, su tüketimi ve hayvanları beslemeye ayrılan tarımsal alanların küresel ısınma, doğal kaynaklar ve beslenme yeterliliği üzerindeki etkilerinin mutlaka üreticiye ve tüketiciye yansıtılması gerektiği görüşü Avrupa'da ağırlık kazanmaya başladı. Bu nedenle TAPP, sektörden 'sürdürülebilirlik ücreti' alınması için çağrıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle