Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar

15.09.2019 11:30

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanları sizler için derledi.



Sertaç Aktan'ın aldığı Avrupa notlarında bu hafta İngiltere Parlamentosu zorunlu tatile girmeden önce Brexit sürecinde yaşanan son gelişmeler, bir sonraki Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in kabinesi, bu kabineye tepkiler ve von der Leyen'in Türkiye'ye ilişkin görüşleri var. Euronews.com'da Görüntüle