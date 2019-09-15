Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar

15.09.2019 11:27

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi. Sertaç Aktan'ın aldığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit, Ursula von der Leyen'in komiserler kabinesi ve von der Leyen'in AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımı var.