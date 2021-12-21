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Avrupa'da gaz fiyatları 155 avroyu buldu

Avrupa'da gaz fiyatları 155 avroyu buldu
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 155 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 155 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 6,5 yükseldi.

Ocak vadeli doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde 155 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 11.15'te 153,4 avro seviyesinde seyretti.

Fiyatlar, Rusya'dan doğal gaz akışının azalması ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdi.

Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesini destekliyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları ocak ayından beri yüzde 600 seviyesinde arttı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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