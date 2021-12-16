Avrupa'da gaz fiyatları 146 avroyu buldu

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yüzde 8 civarında yükseldi.

Ocak vadeli doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde 146 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra TSİ 20.33'de 142,7 avro seviyesinde seyretti.

Fiyatlar, bugün Almanya'dan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının 2022'nin ilk yarısında da işletme ruhsatı alamayabileceği yönündeki açıklamalar ile enerji fiyatlarının da gündeminde yer aldığı Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde bu konuda somut bir adım atılmayacağı ihtimali nedeniyle artış gösterdi.

Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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