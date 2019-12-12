Avrupa'da fuhuşa harcanan para: İngiltere 6,5 milyar euro ile zirvede; diğer ülkelerde durum ne?
Avrupa ülkelerinde fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar Euro’dan fazla harcadı. Belçika’da ise fuhuşa harcanan miktar 1 milyar Euro’dan fazla. Bu veriler Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) ait.
Avrupa ülkelerinde fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar Euro'dan fazla harcadı. Belçika'da ise fuhuşa harcanan miktar 1 milyar Euro'dan fazla. Bu veriler Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) ait.
Eurostat'ın her sene açıkladığı hanehalkı nihai tüketim harcamaları farklı ülkelerdeki halkların paralarını nereye harcadığını gösteriyor. Eurostat verileri; hanehalklarının gıdadan eğitime sağlıktan ulaşıma içkiden kültüre kadar bir çok alanda harcamalarını gösteriyor. Bunlardan birisi de fuhuş. Eurostat hangi ülke vatandaşlarının fuhuşa ne kadar harcama yaptığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle