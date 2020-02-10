Avrupa'da fırtına ve sel hayatı felç etti : En az 6 ölü, onlarca yaralı
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Avrupa'da fırtına ve sel hayatı felç etti : En az 6 ölü, onlarca yaralı

Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddetle fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken en az 6 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

10.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:29
Avrupa'da fırtına ve sel hayatı felç etti : En az 6 ölü, onlarca yaralı

ülkelerinde yaşanan şiddetli fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken en az 6 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.


İngiltere'de iki ve Slovenya'da bir kişi araçlarına düşen ağaç nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybetti. Polonya'da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı. Kötü hava koşulları nedeniyle birçok binan zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İsveç'te ise botları batan bir kişi boğuldu, bir kişi de kayboldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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