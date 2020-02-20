Avrupa'da fiber roket fırlatıcıları nasıl üretiliyor? Vega C
Uzay programımız bu bölümünde benzersiz bir fırsat olarak Roma’nın hemen güneyinde bulunan Avio roket fabrikasını gezdik. Mühendisler burada yeni nesil karbon fiber roket fırlatıcıları üretiyor.
Avrupa geleceğin roketlerini üretiyor. Euronews İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyindeki Avio roket fabrikasına konuk oldu. Mühendisler burada yeni nesil karbon fiber roket fırlatıcılarının üretim aşamalarını muhabirimize anlattı.
Avio roket fabrikası, Avrupa'da çok az sayıda bulunan roket fabrikalarından biri. Çok hafif Vega fırlatıcısı burada doğdu. Euronews.com'da Görüntüle