Avrupa'da fiber roket fırlatıcıları nasıl üretiliyor? Vega C
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Avrupa'da fiber roket fırlatıcıları nasıl üretiliyor? Vega C

Uzay programımız bu bölümünde benzersiz bir fırsat olarak Roma’nın hemen güneyinde bulunan Avio roket fabrikasını gezdik. Mühendisler burada yeni nesil karbon fiber roket fırlatıcıları üretiyor.

20.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
Avrupa'da fiber roket fırlatıcıları nasıl üretiliyor? Vega C

geleceğin roketlerini üretiyor. Euronews İtalya'nın başkenti 'nın güneyindeki Avio roket fabrikasına konuk oldu. Mühendisler burada yeni nesil karbon fiber roket fırlatıcılarının üretim aşamalarını muhabirimize anlattı.


Avio roket fabrikası, Avrupa'da çok az sayıda bulunan roket fabrikalarından biri. Çok hafif Vega fırlatıcısı burada doğdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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