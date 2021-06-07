Avrupa'da endeksler karışık açıldı

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların, G7 Grubu'nun "asgari kurumlar vergisi" anlaşmasının piyasalara etkilerine odaklandığı haftanın ilk işlem gününe karışık düzeylerde başladı.

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların, G7 Grubu'nun "asgari kurumlar vergisi" anlaşmasının piyasalara etkilerine odaklandığı haftanın ilk işlem gününe karışık düzeylerde başladı.

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7 grubu, teknoloji şirketlerinden daha fazla vergi geliri elde etmek ve bu şirketlerin karlarını vergi cennetlerine aktarmasını daha az çekici hale getirmek için "yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi"nde anlaştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, anlaşmaya atıfta bulunarak bu "önemli ve benzersiz taahhüdün" şirketlerin ödediği vergileri dibe çeken yarışı sonlandıracağını açıkladı.Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, "G7 maliye bakanları, küresel vergi sisteminde reform yapmak ve bu sistemi küresel dijital çağa uygun hale getirmek amacıyla tarihi bir anlaşmaya vardı" dedi.Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu anlaşmanın "dünya genelindeki vergi cennetleri için kötü bir haber olduğunu" belirtti.Asya piyasalarındaki hisse senedi endeksleri de, yatırımcıların Çin'in Mayıs ayı dış ticaret fazlasının, aylık bazda 3.0 milyar dolar artışla 45.53 milyar dolara yükseldiğini gösteren verinin piyasalar üzerindeki etkisini izlediği yeni haftanın ilk işlem gününde karışık düzeylerde hareket ediyor.Gelişmelerle, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.22 düşüşle açılırken, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 artışla başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi ise yeni güne yatay başladı.Euro yüzde 0.13 düşüşle 1.21511 dolara, sterlinde yüzde 0.25 düşüşle 1.41225 dolara geriledi.Piyasaların kapanışına doğru Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.33 artıda, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.47 artıda, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.08 eksideydi. Çin anakarasında, Shenzen Bileşik yüzde 0.44, Şanghay Bileşik yüzde 0.09 düştü. Yen/dolar paritesi de 109.4905 düzeyinde yatay hareket ediyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı